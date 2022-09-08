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Чемпионат Азии по триатлону пройдет в Актау

Редактор:  
Алла Серикбаева
8 Сентября 2022, 18:54
Чемпионат Азии по триатлону пройдет в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В предстоящих состязаниях по триатлону будут участвовать более 70 спортсменов из 10 стран. Мероприятие пройдет на побережье Каспийского моря. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Чемпионат Азии по триатлону пройдет в Актау 17 и 18 сентября. К побережью Каспийского моря съедутся более 70 спортсменов из десяти стран. Они продемонстрируют свои возможности в категории Elite и в смешанной эстафете.

Нашу страну представят атлеты Национальной сборной - Дарын Конысбаев, Аян Бейсенбаев, Ануар Турубаев, Темирлан Темиров, Кирилл Рожков, Мейрлан Искаков, Екатерина Шабалина, Арина Шульгина, Бекмагамбетова Надежда и Дарья Бычкова.

В эстафетном составе выступят Егор Крупяков, Екатерина Шабалина, Александр Тен и Юлия Озерова.

Фото: lada.kz





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