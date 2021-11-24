Чемпионат Азии по спортивной ходьбе официально отменен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объявлено об отмене проведения чемпионата Азии по спортивной ходьбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

«В связи с распоряжением правительства Японии, организационный комитет и Японская ассоциация легкоатлетических федераций приняли решение об отмене ежегодного чемпионата Азии по спортивной ходьбе, который должен был состояться 20 марта 2022 года в городе Номи (Япония)», - приводит официальное заявление пресс-служба Казахстанской федерации.

Добавим, что в 2019 году в Номи казахстанец Георгий Шейко завоевал серебряную медаль, а также смог квалифицироваться на Олимпиаду-2020.