Чемпионат Азии по Qazaq Kuresi пройдёт в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 26 августа в Астане состоится чемпионат Азии по Qazaq Kuresi, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу международной федерации қазақ күрес.

В соревнованиях по казахской национальной борьбе ожидается участие более 50 спортсменов из 10 стран мира. Сегодня уже сильнейшие спортсмены из Японии, Узбекистана, Таджикистана и Монголии подтвердили свое участие. Также страны как Иран, Пакистан, Индия готовят своих спортсменов для участия в борьбе.

«Основной задачей международной федерации по қазақ күресі является объединение всех спортсменов, специалистов и любителей данного спорта для достижения наивысших спортивных результатов и развития қазақ күресі не только в нашей стране, но и за его пределами. Только за полгода мы уже провели международный чемпионат, в котором участвовали борцы из 40 стран мира. Также недавно был организован чемпионат Европы по қазақ күресі в Батуми. 26 августа планируем здесь, в Астане провести чемпионат Азии», - отметил советник генерального секретаря международной федерации Улан Рыскул.

Соревнования будут проходить в 8 весовых категориях, а также абсолютной весовой категории.

Қазақ күресі является одним из древних видов спорта и пользуется большой популярностью в современном Казахстане. Соревнования по этому единоборству проводятся даже на праздниках и торжествах.



С 2016 года ЮНЕСКО внесла его в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Фото: iqkf.org.kz