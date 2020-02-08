Чемпионат Азии по ММА пройдет в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заседание совета директоров Международной федерации смешанных боевых искусств IMMAF, организованное Казахстанской объединенной федерацией смешанного боевого единоборства ММА, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На пресс-конференции обсуждались возможности и задачи конфедерации в развитии и популяризации смешанного боевого единоборства ММА в Центрально-Азиатском регионе и Азербайджане, а также, вопросы по организации Чемпионата Азии по ММА, который впервые состоится в Казахстане, в городе Нур-Султан в июне 2020 года.
Президент IMMAF Керит Браун отметил высокий уровень организации и активное участие казахстанской федерации ММА на международных турнирах, а также поблагодарил федерацию за гостеприимство и достойную организацию встречи членов IMMAF в Нур-Султане.
Уровень казахстанских спортсменов подчеркнул и член совета директоров и директор по Азиатскому региону Висам Аби Надер.
«Казахские атлеты, их дисциплина и физическая подготовка, всегда вызывали во мне уважение и, бесспорно, являются достойным примером для других членов IMMAF», - отметил он.
Итогами заседания стали создание Центрально-Азиатской Конфедерации ММА и решение провести Чемпионат Азии по ММА 2020 в Республике Казахстан, в городе Нур-Султан в июне текущего года.
После подписания протокола о создании Центрально-Азиатской Конфедерации ММА на должность президента конфедерации был назначен президент ассоциации смешанных боевых искусств Узбекистана Оттабек Умаров, вице-президентами назначены член совета директоров IMMAF Искандер Карим и генеральный директор Казахстанской объединенной федерации ММА Валихан Тен. Штаб-квартира конфедерации будет расположена в Узбекистане.
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