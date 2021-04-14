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    20:16, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Чемпионат Азии по греко-римской борьбе: Султан Асетулы досрочно завоевал «золото»

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Султан Асетулы стал чемпионом Азии в категории до 63 килограммов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Его соперником по финалу стал иранец Мейсам Дальхани. Стартовый отрезок Султан проиграл. Сначала преимущество соперника было в балл, затем уже в три. Однако Асетулы это не выбило из ритма. До перерыва он отыгрался и вышел вперед - 4:3. После перерыва казахстанец вновь провел прием, оцененный в четыре балла. Асетулы не выпускал соперника, одержав в итоге досрочную победу.

    Добавим, что турнир проходит в Алматы.


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