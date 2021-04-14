Чемпионат Азии по греко-римской борьбе: Султан Асетулы досрочно завоевал «золото»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Султан Асетулы стал чемпионом Азии в категории до 63 килограммов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Его соперником по финалу стал иранец Мейсам Дальхани. Стартовый отрезок Султан проиграл. Сначала преимущество соперника было в балл, затем уже в три. Однако Асетулы это не выбило из ритма. До перерыва он отыгрался и вышел вперед - 4:3. После перерыва казахстанец вновь провел прием, оцененный в четыре балла. Асетулы не выпускал соперника, одержав в итоге досрочную победу.

Добавим, что турнир проходит в Алматы.