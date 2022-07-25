25 Июля 2022 23:00

Чемпионат Азии по дзюдо состоится в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 4 по 7 августа в городе Нур-Султане во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова пройдет чемпионат Азии по дзюдо среди мужчин и женщин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В континентальном первенстве в течение четырех дней мастера татами определят сильнейших в индивидуальной и смешанно-командной соревнованиях. В турнире планируется участие около 400 дзюдоистов из 30 стран Азии.

«Казахстан имеет огромный опыт проведения мировых соревнований по дзюдо. Международная федерация дзюдо поручила нашей стране, помимо соревнований мирового лицензионного Гран-при, провести чемпионат мира среди взрослых (2015, Нур-Султан) и чемпионат мира среди юниоров (2019, Алматы). С 2017 года, согласно календарю Азиатского союза дзюдо, в нашей стране традиционно проводится два раза в год Кубок Азии среди юношей, молодежи и взрослых. И вот в этом году мы получили право на проведение чемпионата Азии. Это отличная новость не только для наших спортсменов, но и для отечественного дзюдо и для болельщиков.

Подобные крупные соревнования в нашей стране, не только оттачивают опыт наших спортсменов, но и укрепляет наш имидж спортивной державы на мировой арене. На столичном татами соберутся лучшие из Азии, зажгутся новые звезды. Я думаю, что это радостная новость и прекрасная возможность для молодого поколения, которое подражает своим кумирам-спортсменам.

Решением тренерского штаба с состава мужской и женской сборных Казахстана будут участвовать спортсмены как с основного, так и с резервного состава. Если для дзюдоистов сборной континентальные первенства – это подготовка к главному соревнованию года, то есть к чемпионату мира, то для молодых дзюдоистов, которые только присоединились к сборной, участие в чемпионате Азии позволит проникнуться атмосферой крупных созтязании и набраться опыта», – сказал исполняющий обязанности президента Федерации дзюдо Казахстана Асхат Житкеев.

По правилам IJF победителям и призерам чемпионата Азии в олимпийском рейтинге прибавляются очки. В частности, победитель получит 700 очков, 2 место – 490 и 3 место – 350 очков.





Фото: olympic.kz