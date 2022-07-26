26 Июля 2022 14:50

Чемпионат Азии по дзюдо пройдет в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова с 4 по 7 августа пройдет чемпионат Азии по дзюдо среди мужчин и женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Как сообщили в пресс-службе Казахстанской федерации дзюдо, в континентальном первенстве в течение четырех дней мастера татами определят сильнейших в индивидуальных и смешанно-командных соревнованиях. В турнире планируется участие около 400 дзюдоистов из 30 стран Азии.

Казахстан имеет огромный опыт проведения мировых соревнований по дзюдо. До настоящего времени Международная федерация дзюдо поручила нашей стране помимо соревнований мирового лицензионного Гран-при провести чемпионат мира среди взрослых (2015, Нур-Султан) и чемпионат мира среди юниоров (2019, Алматы). С 2017 года, согласно календарю Азиатского союза дзюдо, ежегодно в нашей стране традиционно проводится два раза в год Кубок Азии среди юношей, молодежи и взрослых.

«И вот в этом году мы получили право на проведение чемпионата Азии. Это отличная новость не только для наших спортсменов, но и для отечественного дзюдо и для болельщиков. Подобные крупные соревнования в нашей стране не только оттачивают опыт наших спортсменов, но и укрепляет наш имидж спортивной державы на мировой арене. На столичном татами соберутся лучшие из Азии, зажгутся новые звезды. Я думаю, что это радостная новость и прекрасная возможность для молодого поколения, которое подражает своим кумирам-спортсменам», - отмечает исполняющий обязанности президента Федерации дзюдо Казахстана Асхат Житкеев.

В свою очередь, решением тренерского штаба в чемпионате будут участвовать спортсмены как с основного, так и с резервного состава мужской и женской сборных Казахстана. Если для дзюдоистов сборной континентальные первенства – это подготовка к главному соревнованию года, то есть к чемпионату мира, то для молодых дзюдоистов, которые только присоединились к сборной, участие в чемпионате Азии позволит проникнуться атмосферой крупных состязаний и набраться опыта.

Стоит отметить, что по правилам IJF победителям и призерам чемпионата Азии в олимпийском рейтинге прибавляются очки. В частности, победитель получит 700 очков, 2 место – 490 и 3 место – 350 очков.

Чемпионат Азии по дзюдо будет транслироваться на отечественном канале «Qazsport». Официальным генеральным партнером соревнований является Фонд поддержки индустрии туризма и спорта «Sport Qory».





Фото: olympic.kz