Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане с 9 по 14 апреля во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова пройдет чемпионат Азии среди взрослых по греко-римской, вольной и женской борьбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Официальное открытие чемпионата Азии состоится 9 апреля в 17:00.

Ежедневно дневная сессия будет начинаться в 11:00 (предварительные, полуфинальные и утешительные розыгрыши), вечерняя сессия – в 18:00 (финальные игры за 1-е и 3-е места).

Программа чемпионата Азии выглядит следующим образом:

9 апреля – греко-римская борьба – весовые категории до 55, 63, 77, 87 и 130 кг.

10 апреля – греко-римская борьба – весовые категории до 60, 67, 72, 82 и 97 кг.

11 апреля – женская борьба – весовые категории до 50, 55, 59, 68 и 76 кг.

12 апреля – женская борьба – весовые категории до 53, 57, 62, 65 и 72 кг.

13 апреля – вольная борьба – весовые категории до 57, 65, 70, 79 и 96 кг.

14 апреля – вольная борьба – весовые категории до 61, 74, 86, 92 и 125 кг.

В каждом виде борьбы разыгрывается 10 комплектов медалей (всего 30 весовых категорий).

Впервые чемпионат Азии прошел в 1979 году только по вольной борьбе, а два года спустя борцы греко-римской борьбы определили сильнейших на континенте. Чемпионат Азии по женской борьбе проводится с 1996 года.