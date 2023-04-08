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Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане

Ринат Дусумов
8 Апреля 2023, 21:44
Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане с 9 по 14 апреля во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова пройдет чемпионат Азии среди взрослых по греко-римской, вольной и женской борьбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Официальное открытие чемпионата Азии состоится 9 апреля в 17:00.

Ежедневно дневная сессия будет начинаться в 11:00 (предварительные, полуфинальные и утешительные розыгрыши), вечерняя сессия – в 18:00 (финальные игры за 1-е и 3-е места).

Программа чемпионата Азии выглядит следующим образом:

9 апреля – греко-римская борьба – весовые категории до 55, 63, 77, 87 и 130 кг.
10 апреля – греко-римская борьба – весовые категории до 60, 67, 72, 82 и 97 кг.
11 апреля – женская борьба – весовые категории до 50, 55, 59, 68 и 76 кг.
12 апреля – женская борьба – весовые категории до 53, 57, 62, 65 и 72 кг.
13 апреля – вольная борьба – весовые категории до 57, 65, 70, 79 и 96 кг.
14 апреля – вольная борьба – весовые категории до 61, 74, 86, 92 и 125 кг.

В каждом виде борьбы разыгрывается 10 комплектов медалей (всего 30 весовых категорий).

Впервые чемпионат Азии прошел в 1979 году только по вольной борьбе, а два года спустя борцы греко-римской борьбы определили сильнейших на континенте. Чемпионат Азии по женской борьбе проводится с 1996 года.


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