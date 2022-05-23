23 Мая 2022 17:25

Чемпионат Азии по борьбе на поясах проходит в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане стартовал чемпионат Азии по борьбе на поясах «Алыш» среди мужчин и женщин, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В соревнованиях принимают участие более 300 спортсменов из 11 стран, в том числе Казахстана, Узбекистана, Японии, Индии, Ирана, Монголии, Туркменистана и Кыргызстана. Спортсмены соревнуются в 20 весовых категориях, разыгрывается 24 комплекта медалей.

Мероприятие в городе Оше проводится впервые, оно является вторым отборочным этапом на IV Всемирные игры кочевников, которые пройдут в сентябре этого года в Турции.