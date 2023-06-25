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Чемпионат Азии по боксу в Казахстане официально перенесли

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
25 Июня 2023, 22:32
Чемпионат Азии по боксу в Казахстане официально перенесли Фото: shutterstock.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане перенесли чемпионат Азии-2023 по боксу среди молодежи и юниоров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

По сообщению Азиатской конфедерации бокса (ASBC), причины переноса континентального первенства не сообщаются.

Чемпионат Азии-2023 по боксу среди молодежи и юниоров должен был пройти в столице Казахстана с 14 по 30 июля. К участию в молодежной части чемпионата допускаются боксеры 2005 и 2006 годов рождения. Представители младшего поколения 2007 и 2008 годов рождения смогут побороться за медали у юниоров.


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