Чемпионат Азии по боксу среди молодежи пройдет в Астане

С 25 апреля по 8 мая в столице состоится чемпионат Азии ASBC по боксу среди молодежи и U-22, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

В континентальном первенстве примут участие около 500 молодых спортсменов из 25 стран Азии. Поединки пройдут по олимпийской системе в двух возрастных категориях на стадионе Beeline Arena.

U-22 (2002-2005 г.р.):

Муж: – 46-48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг. 63,5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг, 80 кг, 86 кг, 92 кг, +92 кг.

Жен: – 45-48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 66 кг, 70 кг, 75 кг, 81 кг, +81 кг.

Молодежь (2006-2007 г.р):

Муж: – 46-48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63,5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг, 80 кг, 86 кг, 92 кг, +92 кг.

Жен: – 46-48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 66 кг, 70 кг, 75 кг, 81 кг, +81 кг.

Победители и призеры будут определены 7 - 8 мая.

Вход для зрителей бесплатный.