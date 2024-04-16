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    23:00, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Чемпионат Азии по боксу среди молодежи пройдет в Астане

    бокс
    Фото: freepik.com

    С 25 апреля по 8 мая в столице состоится чемпионат Азии ASBC по боксу среди молодежи и U-22, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

    В континентальном первенстве примут участие около 500 молодых спортсменов из 25 стран Азии. Поединки пройдут по олимпийской системе в двух возрастных категориях на стадионе Beeline Arena.

    U-22 (2002-2005 г.р.):

    Муж: – 46-48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг. 63,5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг, 80 кг, 86 кг, 92 кг, +92 кг.

    Жен: – 45-48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 66 кг, 70 кг, 75 кг, 81 кг, +81 кг.

    Молодежь (2006-2007 г.р):

    Муж: – 46-48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63,5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг, 80 кг, 86 кг, 92 кг, +92 кг.

    Жен: – 46-48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 66 кг, 70 кг, 75 кг, 81 кг, +81 кг.

    Победители и призеры будут определены 7 - 8 мая.

    Вход для зрителей бесплатный.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Регионы Астана Азия Бокс
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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