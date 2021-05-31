Чемпионат Азии по боксу: против кого выступят казахстанцы в финале

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 31 мая, на чемпионате Азии по боксу в ОАЭ состоятся мужские финалы. Команду Казахстана на ринге представят пять боксеров. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Финальные пары с участием наших спортсменов выглядят следующим образом:





49 килограммов: Даниял Сабит – Нодиржон Мирзахмедов (Узбекистан)





69 килограммов: Абылайхан Жусупов – Бобо-Усмон Батыров (Узбекистан)





75 килограммов: Абильхан Аманкул – Саиджамшит Жафаров (Узбекистан)





91 килограмм: Василий Левит - Санжит (Индия)





Свыше 91 килограмма: Камшыбек Кункабаев – Баходир Жалалов (Узбекистан).





Начало в 20:00 по времени Нур-Султана.

