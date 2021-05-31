16:03, 31 Май 2021 | GMT +6
Чемпионат Азии по боксу: против кого выступят казахстанцы в финале
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 31 мая, на чемпионате Азии по боксу в ОАЭ состоятся мужские финалы. Команду Казахстана на ринге представят пять боксеров. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Финальные пары с участием наших спортсменов выглядят следующим образом:
49 килограммов: Даниял Сабит – Нодиржон Мирзахмедов (Узбекистан)
69 килограммов: Абылайхан Жусупов – Бобо-Усмон Батыров (Узбекистан)
75 килограммов: Абильхан Аманкул – Саиджамшит Жафаров (Узбекистан)
91 килограмм: Василий Левит - Санжит (Индия)
Свыше 91 килограмма: Камшыбек Кункабаев – Баходир Жалалов (Узбекистан).
Начало в 20:00 по времени Нур-Султана.