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    16:03, 31 Май 2021 | GMT +6

    Чемпионат Азии по боксу: против кого выступят казахстанцы в финале

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 31 мая, на чемпионате Азии по боксу в ОАЭ состоятся мужские финалы. Команду Казахстана на ринге представят пять боксеров. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
    Финальные пары с участием наших спортсменов выглядят следующим образом:

    49 килограммов: Даниял Сабит – Нодиржон Мирзахмедов (Узбекистан)

    69 килограммов: Абылайхан Жусупов – Бобо-Усмон Батыров (Узбекистан)

    75 килограммов: Абильхан Аманкул – Саиджамшит Жафаров (Узбекистан)

    91 килограмм: Василий Левит - Санжит (Индия)

    Свыше 91 килограмма: Камшыбек Кункабаев – Баходир Жалалов (Узбекистан).

    Начало в 20:00 по времени Нур-Султана.

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