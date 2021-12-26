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Чемпионат Азии-2022 по триатлону пройдет в Нур-Султане

26 Декабря 2021 14:21
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Чемпионат Азии-2022 по триатлону пройдет в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская федерация триатлона объявила о том, что Нур-Султан станет местом проведения чемпионата Азии-2022, передает «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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«Мы получили подтверждение от World Triathlon и Asia Triathlon о том, что 23–24 июля 2022 года в Нур-Султане состоится чемпионат Азии по триатлону среди атлетов категорий U23 и Junior.

Наша столица будет впервые принимать участников континентального чемпионата в этих категориях. На сегодняшний день утвержден сам старт и ответственные технические делегаты. Данное международное соревнование планировалось и в 2021 году, но было отменено из-за нестабильной эпидемиологической ситуации и ограничений на выезды в некоторых странах», — говорится в сообщении.


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#Нур-Султан   #Спорт  
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