Новости
Чемпионат Азии-2022 по триатлону пройдет в Нур-Султане
26 Декабря 2021 14:21
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская федерация триатлона объявила о том, что Нур-Султан станет местом проведения чемпионата Азии-2022, передает «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Новости по темеКоронавирус: Нур-Султан и СКО - в «желтой» зоне Память воинов-афганцев почтили в Нур-Султане Как помогают развивать МСБ в столице
«Мы получили подтверждение от World Triathlon и Asia Triathlon о том, что 23–24 июля 2022 года в Нур-Султане состоится чемпионат Азии по триатлону среди атлетов категорий U23 и Junior.
Наша столица будет впервые принимать участников континентального чемпионата в этих категориях. На сегодняшний день утвержден сам старт и ответственные технические делегаты. Данное международное соревнование планировалось и в 2021 году, но было отменено из-за нестабильной эпидемиологической ситуации и ограничений на выезды в некоторых странах», — говорится в сообщении.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- «Волшебный лед Кольсая». Алматинка вновь восхитила Казнет катанием на замерзшем озере
- Фоторепортаж: Пекин накануне Зимней Олимпиады-2022
- Новогодняя суета, спад коронавируса или почему ушли в отставку Цой и Бекшин - обзор недели в Казахстане
- Коронавирус: Нур-Султан и СКО - в «желтой» зоне
- Большую подборку нокаутов Геннадия Головкина опубликовали в сети
- Новогодние подарки от имени акима вручили детям в Нур-Султане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн