РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:20, 13 Март 2021 | GMT +6

    Чемпионат Азии-2021 по боксу пройдет в Нью-Дели

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Азиатская Конфедерация бокса сообщает, что чемпионат Азии 2021 года пройдет в Индии в Нью-Дели с 21 по 31 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

    Последний чемпионат Азии проходил в Бангкоке, Таиланд, в апреле 2019 года. Данный Чемпионат Азиатской конфедерации бокса ASBC 2019 года установил новые рекорды как по количеству вступающих боксеров, так и по количеству стран-участниц. Всего в чемпионате приняли участие 304 спортсмена, в том числе 112 женщин и 192 мужчин. Выступали 34 страны: Казахстан, Афганистан, Бахрейн, Бутан, Камбоджа, Китай, Китайский Тайбэй, ДНР Корея, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Япония, Иордания, Южная Корея, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Малайзия, Монголия, Непал, Пакистан, Филиппины, Катар, Сингапур, Шри-Ланка, Сирия, Таджикистан, принимающий Таиланд, Туркменистан, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Вьетнам и Йемен.

    В 2018 году Чемпионат Азии проходил также в Индии в Нью-Дели.




    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Сегодня, 03:00
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!