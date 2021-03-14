Чемпионат Азии-2021 по боксу пройдет в Нью-Дели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Азиатская Конфедерация бокса сообщает, что чемпионат Азии 2021 года пройдет в Индии в Нью-Дели с 21 по 31 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

Последний чемпионат Азии проходил в Бангкоке, Таиланд, в апреле 2019 года. Данный Чемпионат Азиатской конфедерации бокса ASBC 2019 года установил новые рекорды как по количеству вступающих боксеров, так и по количеству стран-участниц. Всего в чемпионате приняли участие 304 спортсмена, в том числе 112 женщин и 192 мужчин. Выступали 34 страны: Казахстан, Афганистан, Бахрейн, Бутан, Камбоджа, Китай, Китайский Тайбэй, ДНР Корея, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Япония, Иордания, Южная Корея, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Малайзия, Монголия, Непал, Пакистан, Филиппины, Катар, Сингапур, Шри-Ланка, Сирия, Таджикистан, принимающий Таиланд, Туркменистан, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Вьетнам и Йемен.

В 2018 году Чемпионат Азии проходил также в Индии в Нью-Дели.







