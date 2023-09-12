Чемпионами мира по гиревому спорту стали акмолинцы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 12 наград привезли акмолинские спортсмены с чемпионата мира в Узбекистане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

В Узбекистане прошел чемпионат мира по гиревому спорту, в котором принимали участие 600 атлетов из 21 стран.

Спортсмены Акмолинской области, а именно представители Жаркаинского, Целиноградского и Астраханского районов, завоевали три золотые, семь серебряных и две бронзовые медали.

Чемпионами стали Дарья Бродовская (58 кг), Ернур Дарменов (63 кг) и Арнур Есенбаев (68+ кг).

Второе место заняли Жамбыл Оспанов (95+ кг), Куаныш Нургожин (78 кг), Галым Нурганибек (53 кг), Мирман Бахытжан (58 кг), Аманкул Абуали (63 кг), Ашимова Медина (58+ кг) и Смелов Максим (78 кг).

«Бронза» у Асхата Ашимова (85 кг) и Эвелины Богдасаровой (58 кг).

Ребят к соревнованиям подготовили тренеры Халибек Салтанат, Асхат Ашимов и Жумабеков Бахтияр.