Чемпионами мира по футболу стали казахстанские авиадиспетчеры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 07 по 11 ноября 2022 года в Испании на острове Тенерифе состоялся чемпионат мира по футболу среди авиадиспетчеров, в котором приняли участие 16 государств. Казахстан представляли две команды сотрудников аэронавигационных служб «Казахстан» и «Астана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Комитета гражданской авиации МИИР РК.

В ходе турнира наши команды сыграли футбольные матчи с сборными командами авиадиспетчеров Венгрии, Соединенных Штатов Америки, Кипра, Испании, Италии, где в ходе упорной борьбы наши команды одержали победы и вышли в финал.

В итоге команда РГП Казаэронавигации «Казахстан» завоевала титул чемпиона мира, а команда РГП Казаронавигации «Астана» - второе место, третье место заняла сборная команда Испании «Интернешнл».

Комитет гражданской авиации поздравляет казахстанских авиадиспетчеров со значимым достижением среди аэронавигационных служб мира.

Фото: t.me/caa_kaz