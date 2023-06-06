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Чемпионами Казахстана стали карагандинские тхэквондисты с нарушением слуха

Автор:  
Агата Мухамеджанова
6 Июня 2023, 02:10
Чемпионами Казахстана стали карагандинские тхэквондисты с нарушением слуха Фото: пресс-служба управления физической культуры и спорта Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сборная Карагандинской области завоевала первое место в чемпионате Казахстана среди спортсменов с нарушением слуха. Честь региона отстаивали 14 мастеров тхэквондо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В первенстве участвовали 85 бойцов. Среди них были шесть призеров Сурдлимпийских игр, медалисты чемпионатов мира и Азии. По итогам состязаний первое место заняла сборная Карагандинской области, на втором – Павлодарская область, на третьем – Шымкент.

Недавно Федерацию сурдотхэквондо Казахстана возглавил карагандинский спортивный деятель и тренер Руслан Ищанов.

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«По итогам чемпионата, который прошел в Караганде, будет сформирована сборная страны. В национальную команду войдут четыре карагандинских спортсмена. На сегодняшний день главная цель для лучших бойцов страны – завоевать медали на чемпионате мира в Хорватии. Будем готовить ребят, проведем хорошие тренировочные сборы в Усть-Каменогорске, Туркестанской области и, конечно, в Караганде, которая, можно сказать, стала центром развития сурдотхэквондо. На чемпионате мира должны «выстрелить» карагандинские звезды Аян Абдраш и Айжамол Абдикатова. Будем усиленно готовиться к этим главным стартам, все условия для этого есть», - сказал Руслан Ищанов.

Карагандинская область   Спорт   Караганда  
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