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Чемпионами Азии по жекпе-жек стали актюбинские полицейские

3 Ноября 2021 07:29
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Чемпионами Азии по жекпе-жек стали актюбинские полицейские

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинские полицейские Мирас Улыкпанов и Айбек Атабаев стали чемпионами Азии по жекпе-жек в разных весовых категориях. Чемпионат Азии по боевому искусству жекпе-жек, приуроченный к 30-летию Независимости, прошел в Костанае с 29 по 31 октября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Капитан полиции Мирас Улыкпанов занял Гран-при чемпионата в весовой категории 65 кг. У него очень много спортивных достижений, но самое главное - он является чемпионом мира, дважды чемпионом Азии и четырехкратным чемпионом Казахстана по данному виду спорта. На работу в полицию был приглашен, в первую очередь, благодаря своим высоким спортивным достижениям.

Старший лейтенант полиции Айбек Атабаев с детства увлекается спортом. Трижды становился чемпионом Республики Казахстан. На чемпионате в Костанае он также занял первое место.

В честь чемпионов в здании ДП Актюбинской области состоялась встреча. «Спорт в правоохранительных органах — одна из главных основ, без него практически невозможно сегодня представить современного полицейского. Особенно это касается бойцов наших спецподразделений, большинство из которых имеет разряды и звания мастеров в различных видах спорта. Отмечу, что ребята, отстоявшие на чемпионате честь не только нашего департамента, но и всей страны, достойно служат в полицейских рядах. Честь им и хвала!» - сказал заместитель начальника ДП Актюбинской области Мурат Жакупбеков.

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#Актюбинская область   #Спорт  
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Автор:

Самал Ендибаева

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