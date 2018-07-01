Чемпиона мира предостерегли от опасного боя с Головкиным

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Журналист Boxingscene.com Стивен Эдвардс прокомментировал потенциальный бой чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO Хайме Мунгии (30-0, 25 КО) с чемпионом WBA Super, WBC и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

«Канело» и Головкин дерутся в 160 фунтах и они на уровень выше Мунгии с точки зрения скиллов. Они могут нанести ему урон. Его команде и HBO нужно прекратить безумные разговоры и поблагодарить бога за то, что бой с GGG не состоялся», - пишет автор.

Напомним, Мунгия и Головкин могли провести поединок 5 мая, однако Атлетическая комиссия штата Невада не допустила к нему мексиканского боксера, посчитав его недостаточно опытным. Более того, он никогда не дрался в среднем весе, а против такого панчера, как Головкин, был серьезный риск его здоровью.