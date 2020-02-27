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Чемпиона Азии по вольной борьбе Данияра Кайсанова  встретили в Семее

27 Февраля 2020 22:16
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Чемпиона Азии по вольной борьбе Данияра Кайсанова  встретили в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В аэропорту Семея встретили Данияра Кайсанова, завоевавшего золотую медаль на чемпионате Азии по вольной борьбе в Нью-Дели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городской инфоцентр.

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«Сегодня меня встречают мои родные и друзья. Мне приятно, что они рады моей победе. Ради таких моментов стоит бороться. После короткого отдыха я начну готовиться к Олимпийским играм, и надеюсь, что смогу порадовать своих земляков», - сказал Данияр.

В городском инфоцентре напомнили, что чемпионат проходил с 20 по 23 февраля. Данияр Кайсанов добился успеха в весовой категории до 74 килограммов. В финальной схватке борец встретился с борцом из Индии Амиром Кумаром Дханкаром. До этого Данияр Кайсанов вырвал победу у борцов из Монголии, Узбекистана и Бахрейна. Теперь Данияру предстоит отстаивать честь нашей страны на летней Олимпиаде в Токио.

фото: altaynews.kz
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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Спорт,
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Автор:

Орал Ерланулы

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