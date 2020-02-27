Чемпиона Азии по вольной борьбе Данияра Кайсанова встретили в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В аэропорту Семея встретили Данияра Кайсанова, завоевавшего золотую медаль на чемпионате Азии по вольной борьбе в Нью-Дели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городской инфоцентр.

«Сегодня меня встречают мои родные и друзья. Мне приятно, что они рады моей победе. Ради таких моментов стоит бороться. После короткого отдыха я начну готовиться к Олимпийским играм, и надеюсь, что смогу порадовать своих земляков», - сказал Данияр.

В городском инфоцентре напомнили, что чемпионат проходил с 20 по 23 февраля. Данияр Кайсанов добился успеха в весовой категории до 74 килограммов. В финальной схватке борец встретился с борцом из Индии Амиром Кумаром Дханкаром. До этого Данияр Кайсанов вырвал победу у борцов из Монголии, Узбекистана и Бахрейна. Теперь Данияру предстоит отстаивать честь нашей страны на летней Олимпиаде в Токио.