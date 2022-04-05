Чемпион юношеской Олимпиады по боксу из Казахстана вышел в полуфинал международного турнира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМА - В тайском Пхукете продолжается международный турнир по боксу Thailand Open-2022, участие в котором также принимают казахстанские спортсмены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В четвертьфинальном бою весовой категории до 91 килограмма представитель сборной Казахстана, победитель юношеской Олимпиады-2018 Айбек Оралбай вышел на ринг против индийца Гаурава Чаухана. Сильнейшим в данном противостоянии оказался Оралбай, взявший верх раздельным решением судей.



Фото: sports.kz