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    22:03, 09 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Чемпион WBC из Казахстана сразится с дебютантом профи-ринга

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер, обладатель «молодежного» титула чемпиона мира WBC в полусредней весовой категории Талгат Шайкен (8-0, 4 КО) узнал имя соперника по следующему бою, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По информации BoxReс.com, он вернется на ринг 19 ноября в Алматы и подерется с представителем Таджикистана Сипехром Саидовым, для которого предстоящий поединок станет дебютом на профи-ринге. Встреча рассчитана на десять раундов.

    В своем предыдущем бою, который прошел в Алматы 25 марта, казахстанец одержал победу над узбекистанским боксером Мухаммадсалимом Сотволдиевым (7-6-2, 3 КО) единогласным решением судей.


    Фото: sports.kz


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