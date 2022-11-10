Чемпион WBC из Казахстана сразится с дебютантом профи-ринга

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер, обладатель «молодежного» титула чемпиона мира WBC в полусредней весовой категории Талгат Шайкен (8-0, 4 КО) узнал имя соперника по следующему бою, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По информации BoxReс.com, он вернется на ринг 19 ноября в Алматы и подерется с представителем Таджикистана Сипехром Саидовым, для которого предстоящий поединок станет дебютом на профи-ринге. Встреча рассчитана на десять раундов.

В своем предыдущем бою, который прошел в Алматы 25 марта, казахстанец одержал победу над узбекистанским боксером Мухаммадсалимом Сотволдиевым (7-6-2, 3 КО) единогласным решением судей.

Фото: sports.kz