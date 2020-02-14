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Чемпион WBC из Казахстана сразится против соперника с 33 победами и 24 нокаутами

14 Февраля 2020 13:01
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Чемпион WBC из Казахстана сразится против соперника с 33 победами и 24 нокаутами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 марта в Монреале (Канада) состоится вечер бокса, одним из участников которого станет казахстанец Садриддин Ахмедов (11-0, 10 КО). Об этом передает МИА «Казиинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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По информации промоутерской компании Eye of the Tiger Management, оппонентом 22-летнего «молодежного» чемпиона мира WBC и обладателя пояса WBC Asia в первом среднем весе станет опытный 32-летний мексиканец Мауро Альберто Лозано (33-10, 24 КО).

В своем последнем бою, который прошел 24 августа прошлого года, Лозано проиграл техническим нокаутом экс-чемпиону мира, британцу Лиаму Смиту (29-2-1, 16 КО). Также в его послужном списке имеются бои с такими соперниками, как Ванес Мартиросян (36-4-1, 21 КО), Джермелл Чарло (33-1, 17 КО) и Патрик Тейшейра (31-1, 22 КО). Правда всем вышеназванным бойцам латиноамериканец уступил.


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Ключевые слова: Спорт,
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