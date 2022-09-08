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    19:10, 07 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Чемпион WBC из Казахстана сообщил дату и место следующего боя

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обладатель титула WBC International в супертяжелом весе из Казахстана Жан Кособуцкий (18-0, 17 КО) поделился новостями о своем следующем поединке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Друзья, те, кто ждет моего выхода на ринг, я думаю, он скоро состоится. Где-то в начале ноября, в Германии. Соперник, вроде как тоже определился — проспект с 16 боями без поражений. Есть ориентир, есть куда двигаться. До встречи», — сказал Жан в видео, опубликованном в разделе « Stories « в Instagram .

    Свой последний на сегодняшний день бой Жан Кособуцкий провел в ночь с 21-го на 22-е мая в Гамбурге (Германия). В нем он одержал досрочную победу над французским ветераном Жоаном Дюопа (39-7, 26 КО) и завоевал второстепенный титул WBC International.


    Фото: sports.kz





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