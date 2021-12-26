Чемпион WBC из Казахстана подписал контракт с новым промоутером

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 31-летний казахстанский боксер Бекман Сойлыбаев (12-1, 4 КО) стал клиентом промоутерской компании Adal Promotions, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Свой последний бой Бекман Сойлыбаев провел в августе: казахстанец дрался с мексиканским боксером Рамиро Сесеной (14-0-1, 11 КО) и проиграл ему решением большинства голосов судей. Для Бекмана это поражение стало первым в его профессиональной карьере.

Он выступает в профи с 2014 года и до этого имел серию из двенадцати побед подряд (четыре — нокаутом). Также Сойлыбаев завоевал два титула: в 2016 году — NABA USA во втором полулегком весе, в 2017 году — WBC International.

Ранее сообщалось, что казахстанский боксер второго полулегкого веса Бекман Сойлыбаев (12-1, 4 КО) вернется на ринг 15 января в Актау в рамках вечера бокса от местной промоутерской компании Adal Promotions.