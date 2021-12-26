+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 1 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Чемпион WBC из Казахстана подписал контракт с новым промоутером

26 Декабря 2021 19:43
Поделиться:
Чемпион WBC из Казахстана подписал контракт с новым промоутером

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 31-летний казахстанский боксер Бекман Сойлыбаев (12-1, 4 КО) стал клиентом промоутерской компании Adal Promotions, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Новости по теме
Стали известны соперники сборной Казахстана по футзалу перед ЕВРО-2022
Международная федерация хоккея отменила все турниры в январе 2022 года «Волшебный лед Кольсая». Алматинка вновь восхитила Казнет катанием на замерзшем озере Большую подборку нокаутов Геннадия Головкина опубликовали в сети

Свой последний бой Бекман Сойлыбаев провел в августе: казахстанец дрался с мексиканским боксером Рамиро Сесеной (14-0-1, 11 КО) и проиграл ему решением большинства голосов судей. Для Бекмана это поражение стало первым в его профессиональной карьере.

Он выступает в профи с 2014 года и до этого имел серию из двенадцати побед подряд (четыре — нокаутом). Также Сойлыбаев завоевал два титула: в 2016 году — NABA USA во втором полулегком весе, в 2017 году — WBC International.

Ранее сообщалось, что казахстанский боксер второго полулегкого веса Бекман Сойлыбаев (12-1, 4 КО) вернется на ринг 15 января в Актау в рамках вечера бокса от местной промоутерской компании Adal Promotions.

Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Бокс   #Боевые искусства  
Поделиться:
Новости по теме
Стали известны соперники сборной Казахстана по футзалу перед ЕВРО-2022
Международная федерация хоккея отменила все турниры в январе 2022 года
«Волшебный лед Кольсая». Алматинка вновь восхитила Казнет катанием на замерзшем озере
Большую подборку нокаутов Геннадия Головкина опубликовали в сети
Популярное
1 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
2 Трассу «Алматы-Шелек-Хоргос» закрыли для автотранспорта
3 Подарки Касым-Жомарту Токаеву: что дарят главы государств
4 «Волшебный лед Кольсая». Алматинка вновь восхитила Казнет катанием на замерзшем озере
5 399 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
6 2022 год проверит многих на выносливость, терпение и выдержку - прогноз нумеролога
Читайте также
Фоторепортаж: Пекин накануне Зимней Олимпиады-2022
Большую подборку нокаутов Геннадия Головкина опубликовали в сети
Кадровые назначения в Казахстане за неделю
Трассу «Алматы-Шелек-Хоргос» закрыли для автотранспорта
Подарки Касым-Жомарту Токаеву: что дарят главы государств
«Волшебный лед Кольсая». Алматинка вновь восхитила Казнет катанием на замерзшем озере
399 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
2022 год проверит многих на выносливость, терпение и выдержку - прогноз нумеролога
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив