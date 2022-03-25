РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:54, 25 Март 2022 | GMT +6

    Чемпион WBC и WBO из Казахстана впервые выиграл нокаутом в профи

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Торгынбек Амиров (5-0, 0 КО) провел свой шестой бой на профи-ринге, МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Амиров выступил на вечере бокса MTK Kazakhstan в Алматы, где встретился в ринге с таджикистанцем Бахтоваром Сагизовым (0-1). Этот бой в первом полусреднем весе был рассчитан на шесть раундов и закончился победой Амирова техническим нокаутом во втором раунде.

    Таким образом, Торгынбек Амиров одержал шестую победу в своей профессиональной карьере, а Бахтовар Сагизов потерпел второе поражение подряд. Добавим, что ранее Амиров выигрывал второстепенные чемпионские пояса по версиям WBC ABC Silver и WBO Asia Pacific («молодежный»).




    Теги:
    Спорт Бокс Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:58
    Казахстанцу понадобилось меньше минуты для выхода в 1\4 финала Азиады по борьбе куреш
    Сегодня, 08:55
    Первые медали разыграют на XIX Азиатских играх в турнире по боксу
    Сегодня, 08:35
    Девять человек погибли в результате наводнений во Вьетнаме
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!