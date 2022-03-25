Чемпион WBC и WBO из Казахстана впервые выиграл нокаутом в профи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Торгынбек Амиров (5-0, 0 КО) провел свой шестой бой на профи-ринге, МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Амиров выступил на вечере бокса MTK Kazakhstan в Алматы, где встретился в ринге с таджикистанцем Бахтоваром Сагизовым (0-1). Этот бой в первом полусреднем весе был рассчитан на шесть раундов и закончился победой Амирова техническим нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Торгынбек Амиров одержал шестую победу в своей профессиональной карьере, а Бахтовар Сагизов потерпел второе поражение подряд. Добавим, что ранее Амиров выигрывал второстепенные чемпионские пояса по версиям WBC ABC Silver и WBO Asia Pacific («молодежный»).





