Чемпион WBA из Казахстана нокаутировал американца в дебютном бою в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Бек Нурмаганбет (6-0, 4 КО) провел свой дебютный бой в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он выступил на вечере бокса в Миннеаполисе (штат Миннесота), где сразился с американцем Хайнеллом Уилером (7-1, 6 КО). Бой в суперсреднем весе был рассчитан на шесть раундов и закончился победой Нурмаганбета нокаутом во втором раунде.

Бек Нурмаганбет одержал седьмую победу на профи-ринге и остался непобежденным, а Хайнелл Уилер потерпел второе поражение в профессиональной карьере.

Ранее Нурмаганбет становился чемпионом по версии WBA International в своем дивизионе.