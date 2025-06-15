Чемпион по ММА Василий Тахтай дал мастер-класс курсантам Костанайской академии МВД

Василий Тахтай – обладатель множества титулов: он десятикратный чемпион Казахстана по джиу-джитсу, семикратный — по боевому самбо, пятикратный — по панкратиону и чемпион Азии по грэпплингу. Однако, как отметил сам спортсмен, его главная миссия сегодня — не только победы на ринге, но и профилактика зависимости среди молодежи.

– Сегодня в социальных сетях активно навязываются ложные ориентиры. Агрессия, вседозволенность, показная «крутость» – все это не имеет ничего общего с настоящей силой. Сила — в патриотизме, дисциплине и умении идти к цели, несмотря ни на что, – обратился он к курсантам.

По словам Тахтая, спорт – одна из самых мощных альтернатив вредным привычкам. Он подчеркнул, что у каждого есть шанс реализоваться: государством создаются условия – работают бесплатные секции, инициативные тренеры, спортивные сообщества.

В завершение встречи Тахтай провел мастер-класс по техникам самообороны. Курсантам показали базовые приемы, которые могут пригодиться в их будущей службе.

Фото: ДП Костанайской области

По словам организаторов, подобный формат мотивационных встреч помогает формировать ценностные ориентиры у будущих сотрудников полиции.

Также в рамках мероприятия выступили представители МВД, урбанисты, чемпионы по другим видам спорта и общественные деятели. Они обсудили причины наркотической зависимости, влияние окружения и важность профилактики.

Фото: ДП Костанайской области

Фото: ДП Костанайской области

Фото: Kazinform ДП Костанайской области

Ранее Kazinform писал, как проводится наркоскрининг среди подростков в Казахстане.