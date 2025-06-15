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    00:54, 15 Июнь 2025 | GMT +5

    Чемпион по ММА Василий Тахтай дал мастер-класс курсантам Костанайской академии МВД

    В Костанайской академии МВД РК имени Ш. Кабылбаева чемпион мира по ММА, мастер спорта Василий Тахтай провел с курсантами откровенный разговор о силе, дисциплине и выборе без наркотиков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Чемпион по ММА Василий Тахтай дал мастер-класс курсантам Костанайской академии МВД
    Фото: ДП Костанайской области

    Василий Тахтай – обладатель множества титулов: он десятикратный чемпион Казахстана по джиу-джитсу, семикратный — по боевому самбо, пятикратный — по панкратиону и чемпион Азии по грэпплингу. Однако, как отметил сам спортсмен, его главная миссия сегодня — не только победы на ринге, но и профилактика зависимости среди молодежи.

    – Сегодня в социальных сетях активно навязываются ложные ориентиры. Агрессия, вседозволенность, показная «крутость» – все это не имеет ничего общего с настоящей силой. Сила — в патриотизме, дисциплине и умении идти к цели, несмотря ни на что, – обратился он к курсантам.

    По словам Тахтая, спорт – одна из самых мощных альтернатив вредным привычкам. Он подчеркнул, что у каждого есть шанс реализоваться: государством создаются условия – работают бесплатные секции, инициативные тренеры, спортивные сообщества.

    В завершение встречи Тахтай провел мастер-класс по техникам самообороны. Курсантам показали базовые приемы, которые могут пригодиться в их будущей службе.

    Чемпион по ММА Василий Тахтай
    Фото: ДП Костанайской области

    По словам организаторов, подобный формат мотивационных встреч помогает формировать ценностные ориентиры у будущих сотрудников полиции.

    Также в рамках мероприятия выступили представители МВД, урбанисты, чемпионы по другим видам спорта и общественные деятели. Они обсудили причины наркотической зависимости, влияние окружения и важность профилактики.

    Василий Тахтай
    Фото: ДП Костанайской области
    курсанты, академия МВД
    Фото: ДП Костанайской области
    Чемпион по ММА Василий Тахтай
    Фото: Kazinform ДП Костанайской области

    Ранее Kazinform писал, как проводится наркоскрининг среди подростков в Казахстане.

     

    Теги:
    МВД РК Спорт спортсмены Казахстана Регионы Казахстана Регионы Костанай
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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