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Чемпион мира предложил Головкину условия для боя в 2021 году

Редактор:  
Ринат Дусумов
17 Января 2021, 17:32
Чемпион мира предложил Головкину условия для боя в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Калле Зауэрланд, новый промоутер «временного» чемпиона мира WBA в среднем весе Криса Юбэнка-младшего, объявил казахстанца Геннадия Головкина главной целью для них на 2021 год, передает Sports.kz.

«Головкин — цель номер один. GGG — легенда, но его можно победить. Сейчас самое подходящее время для этого боя, великого боя. Поединок можно было бы провести в Великобритании. Головкин уже дрался здесь раньше (против Келла Брука в 2016 году, Sports.kz). В обычное время логичным местом для проведения этого боя была бы Великобритания, вероятно, на футбольном стадионе Брайтона (в родном городе Юбэнка-младшего, Sports.kz). Сейчас подходящий момент. Головкин возглавляет наш список», — заявил Зауэрланд в интервью Sky Sports.


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