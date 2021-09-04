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Чемпион мира по паратхэквондо из Казахстана уступил в стартовом поединке Паралимпиады-2020

4 Сентября 2021 09:13
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Чемпион мира по паратхэквондо из Казахстана уступил в стартовом поединке Паралимпиады-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский паратхэквондист, двукратный чемпион мира Нышан Омирали провел свой стартовый поединок на Паралимпийских играх-2020 в Токио. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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На стадии 1/8 финала весовой категории свыше 75 килограммов соперником Омирали стал представитель Коста-Рики Андрес Эстебан Молина. Встреча завершилась победой Молины со счетом 12:6. Он продолжит борьбу в основной сетке, а казахстанский спортсмен примет участие в утешительном турнире за «бронзу» в вечерней сессии (с 14:00).
Напомним, что на этих Играх Казахстан завоевал пять медалей: одну золотую, три серебряных и одну бронзовую. Паралимпиада-2020 завершится 5 сентября.





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#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
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