Чемпион мира по пара-армрестлингу посетил Паралимпийский тренировочный центр в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира по пара-армрестлингу Павел Никифоров, прибывший накануне в столицу, посетил Паралимпийский тренировочный центр, передает МИА «Казинформ».

Чемпион мира ознакомился с работой Паралимпийского тренировочного центра и пожелал пара атлетам всегда верить в себя и достигать своих целей.

Накануне болельщики встретили чемпиона мира по пара-армрестлингу Павла Никифорова в столичном аэропорту. Спортсмен стал лучшим среди 12 атлетов в весовой категории до 60 кг, победив в финале представителя России.





«Чемпионат мира был очень тяжелый, все страны фавориты были. На соревнованиях меня поддерживал Казахстан. Нас там было много людей. Мы друг друга поддерживали. Это моя первая награда, которую я завоевал на чемпионате мира. У меня есть золотые медали на чемпионатах Казахстана и Азии. Следующие соревнования – Чемпионат Казахстана – будет в марте, отбор на мир. У меня есть желание стать двукратным чемпионом мира. Я посвящаю свою победу маме, у которой сегодня день рождения», - сказал Никифоров.





Павел в спорте с 12 лет и к своей золотой медали на Чемпионате мира шел ровно 22 года. До ЧМ он уже был трехкратным чемпионом Казахстана и двукратным чемпионом Азии.

Павел живет и работает в Караганде. «Кроме спорта я также работаю грузчиком в металлопрокатном заводе «KazMetiz». Хочу поблагодарить директора завода, который помог мне в поездке на чемпионат мира», - сказал Никифиров.





Сборная Казахстана завоевала 134 медали на Чемпионате мира по армрестлингу и пара-армрестлингу в Румынии. По общим итогам 41-го Чемпионата мира сборная Казахстана заняла второе место с 51 золотой, 40 серебряными и 43 бронзовыми медалями.

В соревнованиях приняли участие 1400 спортсменов из 54 стран мира, среди них 146 наших соотечественников, в числе которых спортсмены с инвалидностью и нарушением слуха.

Особенно достойно себя проявили наши пара-армреслеры, которые завоевали 8 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых медалей.



















