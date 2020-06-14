Чемпион мира по қазақша күрес Айбек Нугымаров попал в больницу с коронавирусом

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ - В Семее два директора колледжа заболели коронавирусом.Среди них и известный спортсмен Айбек Нугымаров, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт акима города в Instagram.

«Сегодня стало известно, что в Семее с диагнозом COVID 19 оказались в инфекционном отделении больницы сразу два директора колледжей Семея – это Азат Сарпеков, директор электротехнического колледжа и Айбек Нугымаров, директор колледжа транспорта Семея, трехкратный чемпион мира по Қазақша күрес и двукратный победитель турнира «Әлем барысы», - сообщает городской акимат.

Власти Семея просят горожан быть бдительными и дисциплинированными. Напомним в Восточном Казахстане карантинные меры продлены до 1 июля.











