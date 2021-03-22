Чемпион мира по фрирану снялся в экшн-ролике, посвященном Наурызу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира по фрирану Александр Титаренко из Украины стал главным героем экшн-ролика, посвященного Наурызу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Nomad Stunts Team.

По сюжету один из лучших фрираннеров мира погрузился в атмосферу празднования Наурыза. Он преодолел множество непростых испытаний, чтобы впервые попробовать наурыз-коже. На пути к праздничной юрте атлет использовал весь арсенал своих трюков. Он делал сальто с качелей алтыбакан, выполнил прыжок с 10-метровой высоты, а также исполнил другие эффектные трюки.

Удастся ли чемпиону мира успеть на наурыз-коже? Об этом вы узнаете, посмотрев новое видео от известного казахстанского клипмейкера и видеоблогера Жандоса Кахара (студия Qara Production).

– Это был своего рода челлендж – совместить динамичную съемку экстрима и атрибутику нашего национального праздника, – рассказывает Жандос Кахар. – В целом, мне хотелось показать атлета в непривычной для него среде и при этом сделать акцент на наших традициях гостеприимства.

В ходе видео можно отметить немало зрелищных эпизодов. Одним из ключевых стал трюк с лошадьми. За этот эпизод отвечали каскадеры Международной группы Nomad Stunts.

– На подобных съемках мы работали впервые, но в принципе мы делали привычную для нас работу, – рассказывает руководитель Nomad Stunts Жайдарбек Кунгужинов. Специально для Александра мы предложили несколько трюков с лошадьми. К примеру, он впервые делал кувырок под лошадью и сальто над лошадью. Мы сначала отработали трюки с нашим каскадером, потом показали Саше, и он все сделал с первого раза.

– С лошадьми я действительно выполнял трюки впервые, и был определенный страх, ведь реакцию животного предсказать нельзя, – отмечает Александр Титаренко. – Когда делал сальто через лошадь, она немного отошла в сторону и я задел спиной седло. Хорошо, что отделался простой царапиной. Так же я делал сальто с башни, и каскадеры Nomad Stunts меня страховали на приземлении. Это был необычный опыт падения. Первый раз, когда летел, было немного страшно, но во второй раз я просто кайфанул.

Отметим, что работу над роликом удалось завершить в максимально сжатые сроки. Создатели отмечают, что хотели успеть к празднику.

– Работать с Александром было очень круто! – подчеркивает Жандос Кахар. Он отлично смотрится в кадре и отработал все трюки на высшем уровне. Ну, и наверное, за свой высотный прыжок с башни он переживал меньше всех, хотя для съемочной команды именно прыжок был самой волнительной сценой. Очень страшно наблюдать за тем, как человек без какой-либо страховки просто прыгает в бездну. Самым сложным было бежать наперегонки со временем и погодой, так как у нас был только один съемочный день. А когда ты видишь, что у тебя на глазах садится солнце, тут то и начинается настоящий экстрим. В общем, как и Саша, мы тоже пытались успеть вовремя. Мы задействовали шесть камер, отработали очень слажено, отсняли все, что хотели. Спасибо всей команде за работу и креатив. Этот проект стал совершенно новым опытом для меня, – у нас получилась настоящая творческая коллаборация.

Александру Титаренко 26 лет из них 15 он занимается паркуром, фриранингом и трикингом. Первый свой трюк – сальто вперед он сделал в 11 лет и с тех пор не может остановиться. В 2017 году никому еще неизвестный Александр Титаренко произвел настоящий фурор на мировом чемпионате Red Bull Art of Motion в Греции. Он не только набрал наибольшее количество баллов, но и выиграл в номинации «Лучший трюк». В 2020 году Александр был занесен в Книгу рекордов Украины – он исполнил прыжок tunnel flip на расстояние более пяти метров между двумя двигающимися автовозами.