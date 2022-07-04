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Чемпион мира по боксу из Казахстана выиграл «золото» международного турнира
4 Июля 2022 17:58

Чемпион мира по боксу из Казахстана выиграл «золото» международного турнира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Нурбек Оралбай выступил в финале международного турнира в Нур-Султане Elorda Cup, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финальном поединке в весовой категории до 80 килограммов соперником Оралбая был представитель Китая Туохет Аербек. Бой получился напряженным и закончился победой Оралбая раздельным решением судей 3:2 (28-29, 28-29, 29-28, 29-28, 29-28). Таким образом, Нурбек Оралбай выиграл золотую медаль на турнире Elorda Cup.

Нурбек Оралбай является чемпионом мира среди молодежи (2018 год).

Ранее победителями Кубка столицы от сборной Казахстана стали Темиртас Жусупов (до 48 кг), Сакен Бибосынов (до 51 кг), Махмуд Сабырхан (до 54 кг), Серик Темиржанов (до 57 кг), Саматали Тольтаев (до 60 кг) и Мухамедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг), Абзал Серик (до 70 кг) и Асланбек Шымбергенов (до 71 кг).

Фото: Sports.kz


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