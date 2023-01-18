Чемпион мира по боксу из Казахстана победил кыргызстанца на старте ЧА-2023 до 22 лет

18 Января 2023, 13:19

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - В Бангкоке (Таиланд) стартовал чемпионат Азии-2023 по боксу до 22 лет, участие в котором также принимает сборная Казахстана, МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первом бою дневной сессии, в рамках 1/8 финала в весовой категории до 48 килограммов на ринг вышли чемпион мира среди молодежи, чемпион Азии среди взрослых Санжар Ташкенбай из Казахстана и представитель Кыргызстана Анваржан Ходжиев. Итогом противостояния стала победа Ташкенбая единогласным решением судей.

Азиатское первенство до 22 лет пройдет до 27 января.

Как ранее сообщалось, состав мужской сборной Казахстана выглядит следующим образом: Санжар Ташкенбай (48 кг), Даниял Сабит (51 кг), Нурсултан Алтынбек (54 кг), Махмуд Сабырхан (57 кг), Талгат Сырымбетов (60 кг), Мухаммедсабыр Базарбайулы (63,5 кг), Абзал Серик (67 кг), Сабыржан Аккалыков (71 кг), Диас Молжигитов (75 кг), Ерасыл Жакпеков (80 кг), Сагындык Тогамбай (86 кг), Ерхат Бекзат (92 кг), Аманат Сабыргали (+92 кг).

Photo: sports.kz