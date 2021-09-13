Чемпион мира по боксу будет учить самообороне акмолинских школьников

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На базе школы-лицея №2 города Кокшетау возобновила работу секция по рукопашному бою и урокам самообороны, организованная акмолинскими полицейскими, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, секция возобновила свою работу по инициативе начальника ведомства.

«11 сентября возобновила свою работу секция по рукопашному бою и урокам самообороны в школе-лицее №2 города Кокшетау. Тренировки ведет именитый спортсмен, инспектор СОБР департамента полиции Акмолинской области, капитан полиции Нурсултан Кощегулов - мастер спорта по боксу и рукопашному бою, финалист и призер чемпионата Республики Казахстан (2011, 2014, 2015, 2017 годов), чемпион мира всемирной серии бокса WSB составе клуба «Astana Arlans», призер международных турниров в Албании, Польше, России и Республике Казахстан, двукратный победитель и финалист Чемпионата ЦС ФСО «Динамо», - рассказала пресс-секретарь ведомства Асем Абдыкаримова.

«При поддержке начальника департамента полиции генерал-майора полиции Арманбека Баймурзина мы возобновили тренировки по рукопашному бою. Стоит отметить, что эту работу мы начинали еще в прошлом году. Однако в связи с карантинными мерами работа секции была приостановлена. С сегодняшнего дня мы ее продолжим. Наша цель – участие полицейских в воспитании и укреплении патриотизма у школьников, воспитание здорового молодого поколения, привитие учащимся любви к спорту. Регулярные физические нагрузки улучшают иммунитет детей, повышают сопротивляемость различным болезням. Тренировки развивают мышцы, опорно-двигательный аппарат и предотвращают возможные проблемы с лишним весом. Также занятия спортом положительно влияют на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. И, наконец, спорт закаляет характер, формирует дисциплину, силу воли ребенка. Ребенок, увлеченный тренировками, меньше времени тратит на бесполезные занятия, такие как игры на компьютере и бездумное пребывание на улице», - отметил капитан полиции Нурсултан Кощегулов.

На субботнюю тренировку с удовольствием пришли около 20 школьников разного возраста, среди которых были и девочки. Все они увлеченно выполняли задания, которые им давал тренер. В ходе занятия Нурсултан Омирбекович познакомился с детьми, провел разминку и показал учащимся правильную бойцовскую стойку. Первое занятие прошло плодотворно.

«Тренировки проводятся бесплатно еженедельно по субботам с 10 до 12 часов. Посещать секцию могут учащиеся в возрасте от 9 до 15 лет. По вопросам записи обращаться в администрацию школы. Акмолинские полицейские рады внести свой вклад в укрепление здоровья подрастающего поколения», - добавила А. Абдыкаримова.

Напомним, что накануне начала учебного года глава полицейского ведомства лично посетил школу-лицей №2, проверил обеспечение безопасности в учебном заведении и обещал, что тренировки сотрудников полиции с учащимися будут продолжены.