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Чемпион мира назвал сроки боя с Головкиным

Редактор:  
Ринат Дусумов
30 Апреля 2021, 07:44
Чемпион мира назвал сроки боя с Головкиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Британский боксер Крис Юбэнк-младший (29-2, 22 КО) по-прежнему рассчитывает сразиться с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), сообщает Sports.kz.

«Я много лет хотел подраться с Головкиным. Думаю, именно в этом году я получу этот бой. Я собираюсь пойти за всеми поясами!» — заявил Юбэнк.

Напомним, Геннадий Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, а Крис Юбэнк владеет «временным» поясом WBA. Пока в планах 39-летнего казахстанца на этот год — лишь поединок с чемпионом WBA Super, японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО) в декабре. Что касается Юбэнка, то в команде Головкина этот потенциальный бой пока не комментировали.



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