Чемпион мира Магнус Карлсен вышел из Норвежской шахматной федерации

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Действующий чемпион мира по шахматам норвежский гроссмейстер Магнус Карслен вышел из состава Норвежской федерации шахмат, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Причиной стали разногласия между Карлсеном и федерацией из-за спонсора в лице зарубежной букмекерской компании, которая предложила в свое время помощь в развитии детских шахмат в Норвегии. Однако предложение было отвергнуто, поскольку в Королевстве запрещена реклама зарубежных букмекерских компаний, а Карлсен поддержал его.

Теперь по действующим правилам гроссмейстер не сможет выступать за свою страну в командных соревнованиях, в частности, во Всемирной шахматной Олимпиаде. В то же время Карлсен по-прежнему будет представлять Норвегию в индивидуальных международных турнирах.





Решение Магнуса Карлсена не является неожиданным – еще летом он говорил о своем желании выйти из национальной федерации «как можно скорее».

В самой федерации отметили, что Карлсен не согласен со стратегией, которую они выбрали, добавив, что с уважением относятся к его решению. «Это скорее знак с его стороны», - отметил президент федерации Мортен Мэдсен, выразив надежду, что чемпион мира внесет свой вклад в развитии детских шахмат Норвегии и в итоге вернется в федерацию.

Автор: Ильяс Омаров