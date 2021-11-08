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Чемпион мира из Казахстана взлетел в мировом рейтинге после победы над узбеком

8 Ноября 2021 01:51
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Чемпион мира из Казахстана взлетел в мировом рейтинге после победы над узбеком

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов (3-0, 1 КО) улучшил свое положение в рейтинге сайта Boxrec.com после победы на вечере бокса в Актау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Нурдаулетов по итогам восьми раундов единогласным решением судей победил узбека Фарруха Джураева (6-5-1, 2 КО) и поднялся в рейтинге BoxRec в полутяжелом весе на 12 позиций: с 134-го места на 122-е.

Напомним, Бекзад Нурдаулетов выступает в профи с октября прошлого года. Он также победил танзанийца Ибрахима Маоколу (14-11-1, 9 КО) и нигерийца Кабиру Товолави (15-4, 12 КО). Что касается лучшего достижения Нурдаулетова в любительской карьере, то в 2019 году он выиграл «золото» на чемпионате мира в Екатеринбурге.



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