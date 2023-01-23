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Чемпион мира из Казахстана вышел в финал ЧА-2023 по боксу до 22 лет

23 Января 2023, 19:01
Чемпион мира из Казахстана вышел в финал ЧА-2023 по боксу до 22 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Сабыржан Аккалыков выступил в полуфинале чемпионата Азии до 22 лет в Бангкоке (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале в весовой категории до 71 килограмма Аккалыков сразился с таджикистанцем Довудом Махкамовым. Бой получился близким и закончился победой казахстанца раздельным решением судей.

Таким образом, Сабыржан Аккалыков вышел в финал чемпионата Азии и поборется там за золотую медаль. Также в составе мужской сборной Казахстана сегодня еще выступят Диас Молжигитов (75 кг), Ерасыл Жакпеков (80 кг), Ерхат Бекзат (92 кг) и Аманат Сабыргали (+92 кг). Если же говорить о достижениях Аккалыкова в любителях, то два года назад он выиграл «золото» на молодежном чемпионате мира в Кельце (Польша).

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