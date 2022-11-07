Чемпион мира из Казахстана выиграл медаль на ЧА-2022 по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 19-летний казахстанский боксер Санжар Ташкенбай провел свой второй поединок на чемпионате Азии-2022 в Аммане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В четвертьфинале в весовой категории до 48 килограммов Санжар Ташкенбай встретился с представителем Кыргызстана Мирланом Туркбаемуулу и одержал победу единогласным решением судей. Таким образом, боксер из Казахстана вышел в полуфинал турнира и обеспечил себе как минимум бронзовую медаль.

Главными достижениями Санжара Ташкенбая на данный момент являются золотые медали молодежного чемпионата мира и молодежного чемпионата Азии. Что касается выступления сборной Казахстана на ЧА-2022 в Аммане, то у нее уже есть 12 полуфиналистов.





Фото: sports.kz