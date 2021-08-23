Новости
Чемпион мира из Казахстана «удосрочил» соперника на МЧА-2021
23 Августа 2021 20:37
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай провел свой первый бой на чемпионате Азии по боксу среди юношей и молодежи в Дубае (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеВ павлодарских школах изменят подход к урокам физкультуры Казахстанский велогонщик выступил на многодневке Tour de l’Avenir-2021 Юлия Путинцева и Зарина Дияс улучшили свои позиции в рейтинге WTA
Ташкенбай, который является чемпионом мира, выступает на молодежном турнире (2003-2004 г.р.) в весовой категории до 48 килограммов. Его первым соперником был таджикистанец Мехродж Зоидов. Бой закончился победой Ташкенбая во втором раунде: из-за разбитого носа врачи запретили Зоидову продолжать бой, и рефери остановил поединок.
Напомним, параллельно с молодежным турниром в Дубае проходит и юниорское первенство — в нем выступают боксеры 2005-2006 годов рождения. Там сборная Казахстана также представлена во всех тринадцати весовых категориях.
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Казахстанец избил и нокаутировал хозяина МЧА-2021 по боксу
- В павлодарских школах изменят подход к урокам физкультуры
- Казахстанский велогонщик выступил на многодневке Tour de l’Avenir-2021
- Юлия Путинцева и Зарина Дияс улучшили свои позиции в рейтинге WTA
- Казахстанские теннисисты Бублик и Кукушкин поднялись в мировом рейтинге
- Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту пройдет в Караганде
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047