Чемпион мира из Казахстана «удосрочил» соперника на МЧА-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай провел свой первый бой на чемпионате Азии по боксу среди юношей и молодежи в Дубае (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ташкенбай, который является чемпионом мира, выступает на молодежном турнире (2003-2004 г.р.) в весовой категории до 48 килограммов. Его первым соперником был таджикистанец Мехродж Зоидов. Бой закончился победой Ташкенбая во втором раунде: из-за разбитого носа врачи запретили Зоидову продолжать бой, и рефери остановил поединок.

Напомним, параллельно с молодежным турниром в Дубае проходит и юниорское первенство — в нем выступают боксеры 2005-2006 годов рождения. Там сборная Казахстана также представлена во всех тринадцати весовых категориях.



