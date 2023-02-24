20:04, 23 Февраль 2023 | GMT +6
Чемпион мира из Казахстана с победы стартовал на малом ЧМ-2023 по боксу
СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов провел свой первый бой на международном турнире «Странджа» в Софии (Болгария), который также известен как малый чемпионат мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В 1/8 финала в весовой категории до 80 килограммов Нурдаулетов сразился с представителем Сербии Артемом Агеевым и одержал победу единогласным решением судей.
Таким образом, Бекзад Нурдаулетов вышел в четвертьфинал малого чемпионата мира по боксу. Нурдаулетов в 2019 году выигрывал «золото» чемпионата мира. Параллельно с любителями Бекзад выступает и в профи, где имеет рекорд 6-0, 2 КО. Также казахстанец уже успел завоевать титул - пояс чемпиона WBO среди молодежи в полутяжелом весе. Что касается соперника Нурдаулетова, то Артем Агеев в прошлом году выиграл «золото» чемпионата Европы.
Фото: sports.kz