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    20:04, 23 Февраль 2023 | GMT +6

    Чемпион мира из Казахстана с победы стартовал на малом ЧМ-2023 по боксу

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    СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов провел свой первый бой на международном турнире «Странджа» в Софии (Болгария), который также известен как малый чемпионат мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В 1/8 финала в весовой категории до 80 килограммов Нурдаулетов сразился с представителем Сербии Артемом Агеевым и одержал победу единогласным решением судей.

    Таким образом, Бекзад Нурдаулетов вышел в четвертьфинал малого чемпионата мира по боксу. Нурдаулетов в 2019 году выигрывал «золото» чемпионата мира. Параллельно с любителями Бекзад выступает и в профи, где имеет рекорд 6-0, 2 КО. Также казахстанец уже успел завоевать титул - пояс чемпиона WBO среди молодежи в полутяжелом весе. Что касается соперника Нурдаулетова, то Артем Агеев в прошлом году выиграл «золото» чемпионата Европы.

    Фото: sports.kz


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