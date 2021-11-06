Чемпион мира из Казахстана прошел взвешивание перед боем с узбекистанцем

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Актау состоится вечер бокса, в рамках которого свой третий бой в профессионалах проведет казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов (2-0, 1 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперником Нурдаулетова станет Фаррух Джураев (6-4-1, 2 КО) из Узбекистана. Встреча полутяжелого веса рассчитана на восемь раундов.

Другим боем-хедлайнером станет противостояние средневесов Мейирима Нурсултанова (14-0, 8 КО) и белоруса Дмитрия Атрохова (16-11, 7 КО). Кроме того, в шоу запланировано участие ряда казахстанских дебютантов профи-ринга.

Накануне состоялась церемония взвешивания участников турнира, на которой все боксеры уложились в положенные лимиты.