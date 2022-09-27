РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:51, 26 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Чемпион мира из Казахстана получил дату следующего боя и соперника

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов (5-0, 2 КО) определился с датой следующего боя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По информации промоутерской компании Adal Promotions, спортсмен выйдет на ринг 1 октября в городе Люблине (Польша). Оппонентом Бекзада выступит грузинский боец Яго Кизирия (6-8, 4 КО). Поединок будет носить рейтинговый характер.

    Последний на сегодняшний день бой Бекзад Нурдаулетов провел 11 июня в Актау. В нем он победил единогласным решением судей соотечественника Михаила Коханчика (4-1, 4 КО). В любителях казахстанец выигрывал «золото» чемпионата мира (2019 год).
    Что касается Кизирии, то он боксировал 5 августа в польском Мрагово и уступил местному боксеру Павелу Штепену (18-0-1, 12 КО) единогласным судейским вердиктом.


    Фото: sports.kz





    Теги:
    Бокс Спорт
    Сейчас читают
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!