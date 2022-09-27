Чемпион мира из Казахстана получил дату следующего боя и соперника

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов (5-0, 2 КО) определился с датой следующего боя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По информации промоутерской компании Adal Promotions, спортсмен выйдет на ринг 1 октября в городе Люблине (Польша). Оппонентом Бекзада выступит грузинский боец Яго Кизирия (6-8, 4 КО). Поединок будет носить рейтинговый характер.

Последний на сегодняшний день бой Бекзад Нурдаулетов провел 11 июня в Актау. В нем он победил единогласным решением судей соотечественника Михаила Коханчика (4-1, 4 КО). В любителях казахстанец выигрывал «золото» чемпионата мира (2019 год).

Что касается Кизирии, то он боксировал 5 августа в польском Мрагово и уступил местному боксеру Павелу Штепену (18-0-1, 12 КО) единогласным судейским вердиктом.





Фото: sports.kz









