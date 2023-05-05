Чемпион мира из Казахстана Нурбек Оралбай стартовал с победы на ЧМ по боксу в Ташкенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Нурбек Оралбай провел свой первый поединок на чемпионате мира-2023 в Ташкенте и победил соперника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В 1/16 финала в весовой категории до 80 килограммов Нурбек Оралбай сразился с азербайджанцем Мурадом Аллахвердиевым, который является чемпионом Европы среди молодежи и победил его единогласным решением судей.

Нурбек Оралбай в прошлом году завоевал «бронзу» на чемпионате Азии, а в 2018 году он выигрывал золотую медаль на молодежном чемпионате мира.

Ранее казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев отправил в нокдаун олимпийского чемпиона Алексея Дронова на ЧМ по боксу.