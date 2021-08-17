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Чемпион мира из Казахстана дебютирует в профи боем против узбекского боксера

17 Августа 2021 18:41
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Чемпион мира из Казахстана дебютирует в профи боем против узбекского боксера

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер, чемпион мира 2017 года Кайрат Ералиев проведет свой дебютный поединок на профессиональном ринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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По информации BoxRec.com, данное событие состоится в рамках вечера бокса в карагандинском Центре бокса имени Серика Сапиева 22 августа. Соперником Кайрата станет представитель Узбекистана Бахыт Абдурахимов (10-14, 4 КО). Встреча второго легчайшего веса рассчитана на четыре раунда.

Отметим, что помимо «золота» ЧМ-2017 в послужном списке Ералиева есть бронзовые медали чемпионата мира-2013, чемпионатов Азии 2015 и 2017 годов, а также Азиатских игр-2014.


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