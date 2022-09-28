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    20:19, 27 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Чемпион мира из Казахстана анонсировал свой следующий бой

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов (5-0, 2 КО) в своем Instagram выступил с анонсом следующего боя, передает МИА Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Мы закончили тренировочный процесс перед следующим боем в профессиональном боксе и отправились в Люблин, Польша. 1 октября при вашей поддержке я сделаю все возможное, чтобы порадовать нашу страну и поднять наш голубой флаг», — написал Нурдаулетов в публикации на своей странице в социальной сети.

    Ранее сообщалось о том, что соперником казахстанца станет грузинский боец Яго Кизирия (6-8, 4 КО).

    В 2019-ом году Бекзад стал чемпионом мира среди любителей.



    Фото: sports.kz





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