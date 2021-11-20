Чемпион мира бросил вызов Головкину после победы нокаутом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира WBO в среднем весе, американец Деметриус Андраде (31-0, 19 КО) рассказал о том, с кем хочет сразиться в своем следующем бою после уверенной победы над ирландским претендентом Джейсоном Куигли (19-2, 14 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Андраде разобрался с Куигли за два раунда, уронив его трижды — итогом стала победа «Бу-Бу» техническим нокаутом. После этого он заявил, что хочет подраться с мексиканцем Хайме Мунгия, либо одним из участников боя Геннадия Головкина и Риоты Мураты, который пройдет в конце года.

— Хайме Мунгия должен сразиться со мной, если он хочет подраться с GGG. Также победитель или проигравший в поединке Головкин — Мурата — я сражусь с любым из них, потому что они оба являются элитными бойцами, а я хочу драться против лучших. Я хочу доказать, что способен выйти против них и победить, — заявил Андраде в интервью после своей победы.