+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -7 °С
USD 430.43 EUR 486.39
RUB 5.87 CNY 67.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Чемпион мира бросил вызов Головкину после победы нокаутом

20 Ноября 2021 10:50
Поделиться:
Чемпион мира бросил вызов Головкину после победы нокаутом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира WBO в среднем весе, американец Деметриус Андраде (31-0, 19 КО) рассказал о том, с кем хочет сразиться в своем следующем бою после уверенной победы над ирландским претендентом Джейсоном Куигли (19-2, 14 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Туркестанские каратисты вернулись с чемпионата мира с медалями
Где посмотреть трансляцию боя Жанибека Алимханулы за титул чемпиона WBO Жанибек Алимханулы обратился к казахстанцам перед титульным боем Потенциальный соперник Головкина проведет важнейший бой в карьере

Андраде разобрался с Куигли за два раунда, уронив его трижды — итогом стала победа «Бу-Бу» техническим нокаутом. После этого он заявил, что хочет подраться с мексиканцем Хайме Мунгия, либо одним из участников боя Геннадия Головкина и Риоты Мураты, который пройдет в конце года.

— Хайме Мунгия должен сразиться со мной, если он хочет подраться с GGG. Также победитель или проигравший в поединке Головкин — Мурата — я сражусь с любым из них, потому что они оба являются элитными бойцами, а я хочу драться против лучших. Я хочу доказать, что способен выйти против них и победить, — заявил Андраде в интервью после своей победы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Бокс  
Поделиться:
Новости по теме
Туркестанские каратисты вернулись с чемпионата мира с медалями
Где посмотреть трансляцию боя Жанибека Алимханулы за титул чемпиона WBO
Жанибек Алимханулы обратился к казахстанцам перед титульным боем
Потенциальный соперник Головкина проведет важнейший бой в карьере
Популярное
1 На вопрос о зарплатах акимов ответил Умирзак Шукеев
2 Президент Казахстана прокомментировал перспективы строительства АЭС
3 Касым-Жомарт Токаев посетил парк «Сосновый бор» в Алматы
4 Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана
5 Глава государства высказался о криптовалютах и внедрении цифрового тенге
6 Умирзак Шукеев высказался о доходах жителей Туркестанской области
Читайте также
Потенциальный соперник Головкина проведет важнейший бой в карьере
Лидер «Барыса» поднялся на второе место ТОП рейтинга КХЛ
На вопрос о зарплатах акимов ответил Умирзак Шукеев
Президент Казахстана прокомментировал перспективы строительства АЭС
Касым-Жомарт Токаев посетил парк «Сосновый бор» в Алматы
Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана
Глава государства высказался о криптовалютах и внедрении цифрового тенге
Умирзак Шукеев высказался о доходах жителей Туркестанской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив