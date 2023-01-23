Чемпион Казахстана вышел в финал ЧА-2023 до 22 лет по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Диас Молжигитов провел полуфинальный бой на чемпионате Азии до 22 лет в Бангкоке (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале в весовой категории до 75 килограммов Молжигитов встретился с представителем Китая Аиликути Кахаером. Этот поединок закончился победой казахстанца единогласным решением судей.

Таким образом, Диас Молжигитов вышел в финал континентального первенства и будет биться за «золото». Также в полуфинале в составе мужской сборной Казахстана сегодня еще выступят Ерасыл Жакпеков (80 кг), Ерхат Бекзат (92 кг) и Аманат Сабыргали (+92 кг). Что касается недавних успехов Молжигитова, то в декабре он стал чемпионом Казахстана.

Фото: sports.kz